¿Dice mentiras Nigel Farage? Aquí van cinco. (eng)

Las mentiras en el discurso de Farage esta semana: Dijo que Barack Obama había promulgado investigaciones extremas sobre la inmigración durante su presidencia. No lo hizo. Afirma que el 70% de las leyes en el Reino Unido están hechas por la UE. El número real es difícil de cuantificar, pero la biblioteca independiente de la Cámara de los Comunes lo estimó en apenas el 13,2%. La UE cuesta a Gran Bretaña 55 millones de libras al día. La UE no cuesta 55 milliones al día. Eso es el doble de la cifra real y no cuenta los beneficios que recibimos.