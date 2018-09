DICE culpa al algoritmo de censurar "hombre blanco" en el chat de Battlefield V [ENG]

David Sirland ha responsabilizado al algoritmo de inteligencia artificial de censurar que se utilicen "hombre blanco" en el chat de Battlefield V. Afirma que se basó en un diccionario y frases usadas en otros juegos y que pueden llevar el chat a niveles "tóxicos", por ello "hombre blanco" fue prohibido. La explicación de Sirland no tiene mucho sentido dado que "DLC gratuito" no está prohibido en el chat, pero "DLC" sí lo está. Si se prohibían las palabras en base a su posible "toxicidad" ¿por qué se prohíbe "DLC" pero no "DLC gratuito"?