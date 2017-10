Diccionario independentista

Listado de algunos de los conceptos y términos más usados en el conflicto catalán, definidos por el autor con mayor o menor acierto desde un punto de vista irónico / humorístico. Como le he leído al propio autor en su facebook: "El relato independentista es tremendamente persuasivo y contagioso. Su eficacia se debe a la utilización fraudulenta de términos amables y políticamente correctos como diálogo, derecho a decidir, democracia, etc, cuyo significado real he tratado de traducir... "