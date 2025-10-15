Díaz contrata a una universidad privada para formar al SEPE cuando Sumar quiere cortar los fondos a estos centros

El Ministerio de Trabajo y Economía Social –que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz– ha formalizado una licitación pública para adquirir el «servicio de formación del personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) conducente a la obtención del 'Diploma de experto universitario en orientación en políticas activas de empleo', impartido por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)», tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de octubre.
| etiquetas: sumar , yolanda diaz , unir , universidad , empleo
El titular y el contenido de la noticia sigue la línea de este periodicucho digital.
También es fácil averiguar si hay alguna otra universidad que imparta este Diploma de experto universitario a distancia.
… » ver todo el comentario