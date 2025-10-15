edición general
Díaz contrata a una universidad privada para formar al SEPE cuando Sumar quiere cortar los fondos a estos centros

El Ministerio de Trabajo y Economía Social –que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz– ha formalizado una licitación pública para adquirir el «servicio de formación del personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) conducente a la obtención del 'Diploma de experto universitario en orientación en políticas activas de empleo', impartido por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)», tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de octubre.

comentarios
#4 Beticom *
El nuevo diario digital está dirigido por el periodista Bieito Rubido: El Debate nace con el objetivo de “defender sin complejos un extenso ideario cuyos vértices fundamentales son: las defensas de la unidad de España, la Monarquía y el orden constitucional y democrático”.
El titular y el contenido de la noticia sigue la línea de este periodicucho digital.
eaglesight1 #2 eaglesight1
Es fácil averiguarlo, haga un esfuerzo. Y no esconda la mano después de tirar la piedra.
También es fácil averiguar si hay alguna otra universidad que imparta este Diploma de experto universitario a distancia.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
www.boe.es/boe/dias/2025/10/15/pdfs/BOE-B-2025-37228.pdf La contrata tiene un importe total de 80.352 euros, y en ella se afirma que «la oferta de Universidad Internacional de La Rioja, único licitador por tratarse de un procedimiento negociado de proveedor único, se ajusta a las condiciones estipuladas en los pliegos que rigen la contratación». La UNIR es una universidad privada fundada en 2008 con sede en Logroño, que se enfoca –a través de estudios a distancia– «en la formación

Ovlak #3 Ovlak
No veo absolutamente ninguna contradicción en esto a pesar de lo capcioso del titular.
