Díaz contrata a una universidad privada para formar al SEPE cuando Sumar quiere cortar los fondos a estos centros

El Ministerio de Trabajo y Economía Social –que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz– ha formalizado una licitación pública para adquirir el «servicio de formación del personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) conducente a la obtención del 'Diploma de experto universitario en orientación en políticas activas de empleo', impartido por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)», tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de octubre.