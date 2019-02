Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid: "El aborto es apología de la muerte"

Ayuso valora las palabras del líder de su partido “Queremos buscar un consenso que en su momento no hubo”. Para Ayuso "el aborto no es solo una cuestión de ideología sino de principios, es apología de la muerte". La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid considera que “España tiene un problema muy importante y es que no nacen niños... Tenemos que preguntarnos por qué hay tantas mujeres que abortan”. La candidata a la Comunidad ha declarado siempre su cercanía política y personal con Cristina Cifuentes.