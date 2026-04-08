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Los días más oscuros de Carvajal: pocos minutos, tensión con Arbeloa, incidente con un canterano...

Carvajal atraviesa semanas muy complicadas. Días oscuros en los que ha chocado con una realidad a la que no estaba acostumbrado: una pérdida de protagonismo en el equipo que ha llevado su paciencia al límite y que ha mermado su arrolladora personalidad en el vestuario. En definitiva, que lo ha desmoralizado. La gravedad de las últimas lesiones (dos operaciones de rodilla en el margen de un año) y una mayor competencia en su puesto, con la 'fórmula Fede' en su momento y la irrupción de Trent, lo han alejado de la titularidad. Ha dejado de ser in

| etiquetas: carvajal , tensión , arbeloa , defensa , derecha , real madrid
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7 comentarios
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EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica *
Por lo que sea el Marca se olvida de mencionar que acaba de ser imputado por contrabando.
cadenaser.com/nacional/2026/04/08/un-juez-de-andorra-imputa-a-carvajal
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Lo que ha sido siempre: un jugador sucio
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pepel #2 pepel
Y discusión con un carrier andorrano.
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pitercio #5 pitercio
Carajal.
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Inutil #6 Inutil
En nada lo tendremos en el congreso por VOX
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#1 eipoc
Carcamal se va por la puerta de atrás, como se merece.
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Alegremensajero #7 Alegremensajero
Nunca decepciona el despojo de Carvajal. Cobarde y barriobajero hasta el final. Como está enfadado con su situación en el equipo le hace una entrada criminal a un chaval de la cantera en un entrenamiento, el débil, no va a enfrentarse al fuerte, claro, y lo lesiona un mes y gracias que sólo fue un mes... Hasta el final demostrando la clase de profesional que siempre ha sido.
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menéame