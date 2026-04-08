Los días más oscuros de Carvajal: pocos minutos, tensión con Arbeloa, incidente con un canterano...

Carvajal atraviesa semanas muy complicadas. Días oscuros en los que ha chocado con una realidad a la que no estaba acostumbrado: una pérdida de protagonismo en el equipo que ha llevado su paciencia al límite y que ha mermado su arrolladora personalidad en el vestuario. En definitiva, que lo ha desmoralizado. La gravedad de las últimas lesiones (dos operaciones de rodilla en el margen de un año) y una mayor competencia en su puesto, con la 'fórmula Fede' en su momento y la irrupción de Trent, lo han alejado de la titularidad. Ha dejado de ser in