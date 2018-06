El artículo que firma hoy Danilo Albin me ha llevado hasta la web de la Fundación Francisco Franco y, más concretamente, al puñado de palabras que ha intentado juntar su presidente, Juan Chicharro Ortega. Confieso que hubo un tiempo en que me inquietaban personajes como éste; ahora, en cambio, me parece estar leyendo la recreación de Martínez el Facha, el cómic de Kim que tanto nos hizo reír.