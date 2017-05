Diario de mi semana sin sujetador: ¿se me caerán? ¿me llamarán guarra?

Como todas, he vivido con el miedo alrededor de mis pechos. Miedo a que me miraran, a que mi escote fuera demasiado profundo y que me llamaran ‘guarra’, a que se me cayeran por no llevar sujetador… Pequeñas punzadas llenas de juicios, propios y ajenos, de mitos y desconocimiento a los que decidí enfrentarme y buscar respuestas. La mejor manera para averiguarlo era experimentarlo y pasar una semana sin llevar sujetador. Y eso hice.