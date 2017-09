Diario de un Marine (With the Old Breed: At Peleliu and Okinawa) publicado en 1981 es un relato en primera persona escrito por Eugene Bondurant Sledge (Mobile, Alabama, 4 de noviembre de 1923 – Montevallo Alabama, 3 de marzo de 2001) que narra su experiencia sirviendo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.