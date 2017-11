Diamond, el perro que destruyó 20 años de trabajo de Isaac Newton

La depresión nerviosa con ataques de paranoia que Newton sufrió en 1692 tendría su origen precisamente en la pérdida irremisible de aquel trabajo de dos décadas. No obstante, los estudios que se hicieron de su cabello en 1979 demostraron que tenían una concentración de mercurio quince veces superior a la normal, no se sabe si por sus experimentos o por la costumbre que tenía de automedicarse, ya que no confiaba en la medicina y sí en la alquimia; seguramente fue ése mineral el que desató su enfermedad.