El día que Trump propuso “vender” Puerto Rico

Elaine Duke, ex secretaria adjunta de Seguridad Nacional del presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura que éste propuso “desinvertir” o “vender” el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tras ser azotado por el huracán María en 2017, según lo revela este sábado en una entrevista con The New York Times. “Las ideas iniciales del presidente fueron más las de un hombre de negocios”, explica Duke. “¿Podemos externalizar la electricidad?, ¿podemos vender la isla?, ya sabes, ¿o desinvertir en ese activo?”, habría dicho el mandatario estadounidense.