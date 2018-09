El día del trabajo en EEUU: de liderar la unión sindical a ser otro 'black friday'

Estados Unidos siempre ha tenido una relación muy particular con las reivindicaciones laborales. Tanto, que es de las pocas naciones de todo el planeta que no celebra el 1 de mayo. Para ellos, el Labor Day (Día del Trabajo) se conmemora cada primer de septiembre, es decir, mañana, día 3, en este 2018. No lo hacen por llevar la contraria, ya que fueron los pioneros en todo el planeta en organizar una gran marcha sindical en todo el mundo, el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York.