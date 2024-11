El día que Pantani conoció a Maradona en Cuba

Cuando Pantani se alejó de la clínica, probablemente sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Aunque breve, ese encuentro había añadido una nueva dimensión a su existencia. Era como si, por un momento, hubiera compartido la carga de ser Marco Pantani con alguien que podía comprenderla. El peso del silencio, de la omertá, la tentación de delatar a los verdugos, que se hacían pasar por amigos, por compañeros, pero ya no estaban ahí, cuando la reputación ya no tenía marcha atrás.