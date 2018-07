El día que Pancho Villa fue estrella de Hollywood  

Como si su imagen y mito no fueran suficientes Hollywood se acercó a Pancho Villa para dar seguimiento a un general que era perseguido tanto en México como en Estados Unidos. El trato fue cerrado por la suma de $25,000 dólares y el 20% de las ganancias en taquilla, nada mal para financiar una campaña militar con pocos recursos. De esta película, estrenada en 1914, solo se tienen fragmentos y la mayoría del metraje se perdió con el pasar de los años: The Life of General Villa.