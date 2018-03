Dia Mundial del Sindrome de Down

DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN N9 dialogó con la Directora del Centro de Estimulación Infantil donde se trabaja con niños,allí también trabajan incluidos en todos los trabajos los chicos con Síndrome de Down la especialista nos explica cómo realizan el trabajo. A su vez Viviana mamá de una nena con la falla genética nos cuenta su experiencia y lucha para lograr la concientización e inclusión de los niños con Síndrome de Down. EVANGELINA SAUCEDO-DIRECTORA //VIVIANA SOLÍS-MAMÁ #9LINK