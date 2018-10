El día que Montserrat Caballé se emocionó hablando contra la independencia

La soprano, asimismo, también desveló que "hace años, en una cena muy importante en la Generalitat, estábamos cenando con el president y su esposa, y el 'ministro' de Cultura --y no es que yo le odie-- me dijo que yo era una catalana universal, pero que mi único defecto era haberme casado con un extranjero. A mí esto me resultó patético. Me levanté de la mesa para irme, pero me dijeron 'siéntate, hay gente que no sabe lo que dice'".