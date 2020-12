El día que John Lennon incluyó a un jugador de fútbol chileno en la portada de uno de sus discos

Este disco de John Lennon, que contiene temas reconocidos de su carrera en solitario como 'Whatever gets you thru the night', llama la atención por el dibujo que ilustra su portada. Una escena futbolera que el propio John dibujó a sus 11 años, poco antes de dar sus primeros pasos musicales con 'The Quarymen'. El gol en cuestión es el que el chileno Jorge 'George' Romero le marcó en 1952 al Arsenal y que sirvió para que el Newcastle ganara la FA Cup aquel año.