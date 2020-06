El día que Daniel Passarella excluyó a los homosexuales de la Selección Argentina

Hace 25 años. "Me preguntaron si convocaría a un jugador homosexual y dije que no. Porque es un gusto personal. Como por ahí no me gusta un jugador demasiado alto... Este es un país democrático y yo no estoy en contra de los gays, simplemente que en mi trabajo no lo permitiría". También dejó fuera a Fernando Redondo por llevar el pelo largo. Otros como Gabriel Batistuta y Juan Pablo Sorín tuvieron que pasar por la peluquería.