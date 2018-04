Día 202: el twett de Trump sobre el DACA dice mucho de su presidencia (eng)

Donald Trump lamentablemente no está informado o está engañando intencionalmente al pueblo estadounidense sobre una de sus decisiones más importantes como presidente. ¿Cuál es la explicación? Esta es la presidencia de improvisación. Trump no entiende cómo funciona el Congreso. No piensa en las consecuencias de segundo y tercer orden de sus decisiones. La proximidad es poder en la Casa Blanca de Trump. Está muy influenciado por los expertos de las noticias por cable. No es un socio fiable en los negocios porque mueve los postes de la portería.