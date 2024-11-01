La DGT deja inoperativos a sus nueve helicópteros Pegasus sin fecha de regreso

Los helicópteros Pegasus se encuentran desde el pasado 1 de septiembre inoperativos debido a que no existe un contrato en vigor para realizar el mantenimiento y las actualizaciones necesarias que obligan las autoridades de Aviación Civil, según han denunciado UGT, CCOO y CSIF. En definitiva, la Dirección General de Tráfico no podrá utilizar los Pegasus en sus labores de vigilancia y control de las carreteras hasta que exista un contrato de mantenimiento para ellos.