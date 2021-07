La DGT deja claro cómo debes actuar cuando ves una moto en carretera

Los motoristas son muy vulnerables ante un accidente. Para no ponerlos en peligro, la DGT deja claro cómo hay que actuar cuando ves una moto en carretera. En el 48% de los accidentes de moto analizados hubo otro vehículo implicado. En estos casos, el siniestro ocurrió principalmente porque los conductores de los otros vehículos no respetaron la prioridad de paso (21% de los casos) o sufrieron alguna distracción y no vieron al motorista (10% de los casos).