Deus ex machina: una deidad robótica es el último invento de Silicon Valley

En un mundo en el que ya conviven motos que se sostienen solas y coches sin conductor, tiene sentido que el próximo proyecto de un ingeniero de Silicon Valley sea fundar una organización religiosa que venere la inteligencia artificial. Anthony Levandowski, que se encuentra en medio de una batalla legal entre Uber y Waymo –la compañía de Google que desarrolla coches autónomos–, ha establecido Way of the Future (El camino del futuro) una corporación religiosa sin ánimo de lucro, según ha destapado la publicación Backchannel de Wired...