Deus ex machina: cómo florece (y cambia) la religión en la era de la ciencia y la tecnología

Es posible que no os suene su nombre, pero Anthony Levandosky es una de esas personas que resumen todo Sillicon Valley. Todo lo bueno y todo lo malo. Es un ingeniero brillante, un emprendedor exitoso, un empresario despiadado y un presunto espía industrial. También es el fundador de una iglesia. Pero no una iglesia cualquiera: "The Way of Future" es una organización religiosa que tiene el propósito de "desarrollar y promover la realización de una deidad basada en la inteligencia artificial".