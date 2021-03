Deus Ex Human Revolution: crítica social y ética en la cifi

La historia de Deus Ex Human Revolution empieza con un ataque brutal a la sede de Sarif Industries, una de las empresas del mundo que desarrolla los aumentos. Ese día, una de sus científicas, Megan Reed, iba a revelar al mundo un gran descubrimiento que iba a suponer un avance en la evolución humana pero no llega a producirse por el ataque en el que muere mucha gente. Entre esas personas, Megan Reed y todo su equipo. Jensen también está a punto de hacerlo de no ser porque le someten a diferentes operaciones en la que le implantan aumentos de...