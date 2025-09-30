La deuda pública alcanza un nuevo máximo histórico: 1,69 billones de euros, el 103,4% del PIB

La deuda pública se incrementó un 4% interanual en el segundo trimestre del año hasta batir un nuevo récord, con 1,69 billones de euros, es decir, 103,4% del PIB. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la deuda pública ha crecido en términos absolutos en 65.000 millones de euros, mientras que en términos relativos se ha reducido en 1,8 puntos, ya que ha pasado de suponer un 105,2% del PIB a un 103,4% del PIB. Pese al descenso, España forma parte de la lista de los únicos cinco países de la UE cuya deuda supera el 100% del PIB.