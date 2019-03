Detrás de las puertas de los jardines secretos e históricos de Madrid (EN)

El jardín tradicional español con sus caminos de grava y rígidas líneas de setos polvorientos me pareció inicialmente bastante austero cuando me mudé aquí por primera vez, pero he llegado a adorar pasar un momento tranquilo bajo la sombra parpadeante de una higuera o un naranjo, escuchando el gorgoteo del agua en una fuente, mientras respiraba el aroma aromático de las plantas mediterráneas - tal como otros lo han hecho durante mucho más tiempo de lo que nos imaginamos.