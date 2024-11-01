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Detienen a veteranos de las fuerzas armadas y sus familiares durante una manifestación en el Capitolio de Estados Unidos en oposición a la guerra contra Irán

Detienen a veteranos de las fuerzas armadas y sus familiares durante una manifestación en el Capitolio de Estados Unidos en oposición a la guerra contra Irán

En el Capitolio de Estados Unidos, decenas de veteranos de las fuerzas armadas y sus familiares fueron detenidos el lunes mientras ocupaban de manera pacífica el edificio de oficinas Cannon House para manifestarse en oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que exigían una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson. Al menos 62 personas fueron detenidas, incluidos activistas de edad avanzada y con discapacidades.

| etiquetas: eeuu , capitolio , protesta , veteranos , guerra , irán , represión
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2 comentarios
8 2 0 K 126 actualidad
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Imagen que se repite en cada conflicto bélico. Parece que aun no se han dado cuenta de que están gobernados por señores de la guerra.
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SMaSeR #2 SMaSeR
Menudos terroristas!!!, no como los auténticos estandarte de la libertad que entraron con metralletas y un therian bisonte
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menéame