Detienen en Londres a Heiko Schöning en una manifestación negacionista  

Tras la detención de Heiko Schöning hemos hablado con su abogado Marcus Haintz, que nos ha dicho que no lo pueden retener más de 24 horas. Por tanto estamos pendientes de que sea liberado inminente ente. Su mujer no se ha podido comunicar con él, pues la excusa es que siendo de Alemania la llamada, no pueden comunicarle. No se sabe de qué se le acusa. La policía le ha impedido usar su móvil al doctor Heiko y le han quitado su equipaje. Desde Médicos por la verdad defendemos la libertad de expresión, defendemos los derechos humanos.