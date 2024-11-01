Detienen a hombre por tentativa de feminicidio contra su bebé

Un hombre de 28 años de edad, identificado como Jesús "N" por la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su hija de 11 días nacida, a quien presuntamente golpeaba y metía al congelador del refrigerador para no escuchar su llanto.
Atención que hago una predicción: dentro de un tiempo abandonar a una perra en el campo porque la mascota creció y rompe todos los muebles de casa y nadie quiere sacarla a pasear será un feminicidio por ser una perra. Me la juego.