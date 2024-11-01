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Detienen a un hombre por robar a personas mayores en sus habitaciones del hospital de Torrevieja

Detienen a un hombre por robar a personas mayores en sus habitaciones del hospital de Torrevieja

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años como presunto autor de tres delitos de hurto cometidos en las habitaciones de pacientes del hospital

| etiquetas: detienen , hombre , robar , personas mayores , hospital , torrevieja
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3 comentarios
6 2 0 K 93 actualidad
javibaz #2 javibaz
A ese despojo humano no se le puede llamar hombre.
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vickop #1 vickop
Hay que ser un desalmado hijo de puta...
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traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
Qué mala sangre me producen estas cosas
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menéame