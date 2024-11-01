edición general
Detienen en Algeciras al violador de una niña de 7 años liberado por la ‘ley del solo sí es sí’ tras incumplir la orden de alejamiento

Apenas unos días después de recuperar la libertad, S. C. M., el hombre condenado por agredir sexualmente a una niña de siete años en Algeciras, ha vuelto a ser detenido por la Policía Nacional. Según ha podido saber Área Campo de Gibraltar, el individuo fue arrestado tras incumplir la orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante veinte años. Fuentes policiales indican que el hombre fue detectado en las inmediaciones del domicilio de la menor, situado en el barrio Padre Flores

2 comentarios
#1 poxemita
Joe, podrían haber puesto el nombre completo y no solo iniciales.
#2 k-loc
A este asqueroso había que castrarlo con dos ladrillos.
