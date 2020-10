Detenidos por amenazar de muerte a un inmigrante rumano y gritar vivas a Hitler en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes vecinos de Zaragoza que amenazaron de muerte a un inmigrante rumano porque pretendía alquilar el piso conjunto al que ellos residen e, incluso, insultaron y acometieron a los agentes que actuaron tras realizar vivas a la figura del dictador Adolf Hitler. Los tres, E. A. C. M., I. M. G. C. y V. M. M. L., de origen español y dominicano, no están fichados como integrantes de grupos ultra por parte de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.