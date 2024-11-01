Detenido un vecino de O Porriño (Pontevedra) por agredir a su pareja, que está en la UCI por la gravedad de las lesiones

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de O Porriño (Pontevedra), de 50 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir supuestamente a su pareja con un arma blanca y causarle lesiones graves, de manera que la mujer ha tenido que ser trasladada a un hospital, donde permanece en la UCI. Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 31 de diciembre, cuando la propia víctima se presentó, gravemente herida, en dependencias de la Guardia Civil.