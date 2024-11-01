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Detenido en Tenerife un fugitivo reclamado por Polonia con más de 40 delitos y 485 años de pena

Detenido en Tenerife un fugitivo reclamado por Polonia con más de 40 delitos y 485 años de pena

El prófugo, que logró escapar en dos ocasiones, fue arrestado por la Policía Nacional cuando paseaba a su perro tras meses de investigación [video detención]

| etiquetas: tenerife , fugitivo , polonia , condena masiva
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7 comentarios
12 3 0 K 154 actualidad
Mesto #3 Mesto
Menudo coladero de delincuentes es España.
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thror #6 thror
#3 Lo han detenido, eso contradice tu afirmacion torticera de forma clara.
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#7 Almirantecaraculo
#6 en España la policía y la justicia funcionan bien con roba gallinas e inmigrantes. Los que se escapan son los apellidos compuestos y los de pulserita. Casualmente a esos no les señala #3, por qué sera?
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#5 woke
en la cárcel van a dar cuenta de él, que lo he visto en HOLLYWOOD
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antesdarle #1 antesdarle
Me imagino al que graba el video  media
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DDJ #2 DDJ
Pena ninguna
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devilinside #4 devilinside
#2 Precisamente pena hay de sobra
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menéame