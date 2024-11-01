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Detenido en Tenerife un fugitivo reclamado por Polonia con más de 40 delitos y 485 años de pena
El prófugo, que logró escapar en dos ocasiones, fue arrestado por la Policía Nacional cuando paseaba a su perro tras meses de investigación [video detención]
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#3
Mesto
Menudo coladero de delincuentes es España.
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#6
thror
#3
Lo han detenido, eso contradice tu afirmacion torticera de forma clara.
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#7
Almirantecaraculo
#6
en España la policía y la justicia funcionan bien con roba gallinas e inmigrantes. Los que se escapan son los apellidos compuestos y los de pulserita. Casualmente a esos no les señala
#3
, por qué sera?
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#5
woke
en la cárcel van a dar cuenta de él, que lo he visto en HOLLYWOOD
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#1
antesdarle
Me imagino al que graba el video
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#2
DDJ
Pena ninguna
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#4
devilinside
#2
Precisamente pena hay de sobra
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