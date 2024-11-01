Detenido un profesor de Barcelona por acosar sexualmente a los alumnos y darles drogas y alcohol

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado mes de octubre al profesor de un instituto del distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, acusado supuestamente de ser el autor de los delitos de acoso con fines sexuales y de delito contra la salud pública. El hombre, de 41 años —cuya nacionalidad y antecedentes policiales no se han comunicado—, ya no trabaja en este instituto, según ha podido saber ElCaso.com, pero se desconoce si continúa formando parte de la comunidad educativa.