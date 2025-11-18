Detenido el presidente de la Diputación de Almería por el caso mascarillas

La Guardia Civil ha procedido esta mañana a la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; el vicepresidente de la institución, Fernando Jiménez; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, por el caso mascarillas, la causa que indaga en presuntas comisiones ilegales en contratos de suministros de material sanitario adjudicado durante la pandemia por la Diputación almeriense. La UCO de la Guardia Civil les imputa, entre otros, delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y han ini