edición general
4 meneos
15 clics

Detenido en Molina un camionero drogado y borracho que agredió a un Guardia Civil

Los agentes localizaron numerosos recipientes de cerveza vacíos y un billete enrollado de forma habitual para el consumo de cocaína

| etiquetas: tráfico , guardia civil , drogas
3 1 1 K 22 actualidad
sin comentarios
3 1 1 K 22 actualidad

menéame