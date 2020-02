Detenido por maltrato animal a dos caballos, uno fue encontrado muerto

La actuación de la Guardia Civil se inició cuando el SEPRONA halla el cadáver de un caballo así como de otro en aparente estado de abandono, en una finca ubicada en Candeleda. se pudo comprobar, que a los animales no les proporcionaba ningún tipo de cuidados, que los utilizaba para la eliminación de la mala hierba y zarzales de la finca y no les daba ningún tipo de alimento ni agua suficiente. Las condiciones de salubridad no eran las adecuadas y tampoco disponían de un cobijo donde poder guarecerse en caso de malas condiciones meteorológicas.