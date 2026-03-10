Detenido un hombre que se ha atrincherado dos horas en una vivienda de Retiro con una catana

Un hombre de 33 años se ha atrincherado en una vivienda del distrito de Retiro a primera hora de esta tarde tras una discusión con su inquilino. Según fuentes policiales, el agresor ha comenzado una discusión con su inquilino y compañero de piso, que se encontraba en la vivienda con un amigo, ha sacado una espada tipo catana y los ha amenazado. Ha sido el inquilino el que ha llamado a emergencias y ha alertado del carácter agresivo de su arrendador. Los tres jóvenes han conseguido esconderse en una habitación y salir indemnes de la vivienda.
La discusión ha comenzado porque el inquilino al que alquila una habitación desde hace un mes le ha comunicado que no quería seguir viviendo con él. “Le ha dicho que le devolviera sus 500 euros que no quería estar más en esta casa y él se ha vuelto loco y le ha amenazado con una catana