Detenido por grabarse conduciendo por una acera de la Castellana, en Madrid  

Un joven de 29 años ha sido detenido en Madrid por circular con su vehículo por la acera de la Castellana, mientras se grababa con el móvil. En el vídeo, el arrestado insultaba a las fuerzas policiales, que se manifestaban en la capital: "Yo me voy por aquí. A mí la policía me come los huevos". Ahora se enfrenta a penas de hasta dos años de prisión y hasta seis años sin carné.