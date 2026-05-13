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Detenido el dueño de una óptica de Zaragoza por contratar créditos rápidos por valor de más de 32.000 euros con datos de sus clientes
Utilizaba la documentación y cuentas bancarias de clientes de su establecimiento para formalizar las financiaciones ficticias
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#2
Dene
*
Alguna responsabilidad tendrán esas entidades financieras que contratan productos sin comprobar correctamente quienes son los titulares
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#5
MiguelDeUnamano
*
Ahora los clientes le van a tener ojeriza.
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#1
Cantro
No parece que tenga mucho ojo para estas cosas
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#4
insulabarataria
#1
no lo vio venir
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#3
endy
Les echó el ojo
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