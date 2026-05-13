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Detenido el dueño de una óptica de Zaragoza por contratar créditos rápidos por valor de más de 32.000 euros con datos de sus clientes

Detenido el dueño de una óptica de Zaragoza por contratar créditos rápidos por valor de más de 32.000 euros con datos de sus clientes

Utilizaba la documentación y cuentas bancarias de clientes de su establecimiento para formalizar las financiaciones ficticias

| etiquetas: zaragoza
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5 comentarios
7 1 0 K 87 actualidad
Dene #2 Dene *
Alguna responsabilidad tendrán esas entidades financieras que contratan productos sin comprobar correctamente quienes son los titulares
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano *
Ahora los clientes le van a tener ojeriza.
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Cantro #1 Cantro
No parece que tenga mucho ojo para estas cosas
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insulabarataria #4 insulabarataria
#1 no lo vio venir
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#3 endy
Les echó el ojo
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