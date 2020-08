Detenido en Barcelona un hombre por retener durante tres días a su expareja y agredirla sexualmente

El hombre se enfrentará finalmente a una causa por detención ilegal y maltrato, pero no por agresión sexual, dado que la víctima no lo denunció por ese delito, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La víctima manifestó a los agentes que hacía tres días que su expareja se había presentado en el domicilio y que después de acceder a su piso la retuvo, agrediéndola física y sexualmente. El hombre le rompió el móvil para que no se pudiera comunicar con ninguna persona.