Detenido por agredir sexualmente a joven en Vitoria a plena luz del día

Detenido por agredir sexualmente a joven en Vitoria a plena luz del día  

Algunos testigos aseguraron haber presenciado cómo el individuo estaba encima de la mujer y dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia llamando al 112. El hombre detenido en Vitoria, de 41 años, pasó la noche en dependencias policiales antes de comparecer el sábado ante el Juzgado de Guardia, que ordenó su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de agresión sexual. Según declaró la víctima, había acudido a encontrarse con su expareja para devolverle algunos objetos personales.

