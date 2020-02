Detenido por agredir a un discapacitado en Palma que hizo un comentario sobre Alá

Justo cuando salía por la puerta, el discapacitado se dirigió a su persona diciendo: «Yo también creo en Alá, creo en Alá». En ese instante, sin mediar palabra alguna, el marroquí se giró, se abalanzó sobre el discapacitado y le estampó una botella de cerveza de la marca Estrella Damm de cristal en el rostro. Acto seguido, comenzó a decirle, «con mi religión no te metas. Con Alá no te metas». Rápidamente, varias personas que se encontraban en el interior del bar salieron a la carrera para sujetar al agresor que no cesaba de pisarle la cabeza.