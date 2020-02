Detenidas 8 personas en Zaragoza por simular ser parejas de hecho

Agentes de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han detenido en los últimos días a 8 personas, integrantes de cuatro falsas parejas estables no casadas, lo que se conoce como “parejas de hecho”, por tratar de regularizar la situación administrativa de uno de sus componentes. Los matrimonios y parejas estables no casadas “de complacencia”, son los realizados entre un español, de origen o nacionalizado, y un extranjero no comunitario con la idea de beneficiarse de las ventajas que la legislación ofrece a los ciu