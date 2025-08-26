edición general
Detenida la niña británica que defendió a su hermana de 12 años con machetes y hachas de un inmigrante islamista por «ir armada»

La niña de 14 años que se defendió en Escocia de ser acosada por un inmigrante islamista ha sido detenida por exhibir un machete y un hacha en plena vía pública. El suceso ocurrió la tarde del sábado 24 de agosto en Dundee, cuando varias patrullas de la Policía de Escocia acudieron a St Ann Lane, junto a Coupar Angus Road, tras recibir avisos sobre una menor portando un arma blanca. Según las imágenes difundidas en redes sociales, la adolescente apareció acompañada de su hermana de 12 años en el aparcamiento de Balgay Street, donde ambas se en

Estos de la gaz son ETA, son la gazeta
Hombre faltaria mas. La foto es la polla, si la acompañas de heavy metal lo flipas
Es flipante que esta puta basura de libelos no acabe en el juzgado. Eso y que La Gaceta no esté baneada en Menéame.
Ahora lo de machete al machote es facha.
Es un debate que sería interesante ver abordado en nuestro país, ya que la defensa propia y el estado de necesidad tienen como premisa básica que el bien protegido no puede ser superior al bien al que causas daño. Por ejemplo, no puedes matar a alguien ni si quiera herirlo para evitar que te robe el coche porque el bien que proteges a la propiedad privada no es tan importante como el bien que dañas, la integridad física.

En un caso de laboratorio, qué se consideraría mayor el derecho a la libertad sexual o el derecho a la integridad física. Sería licito en España pegarle un machetazo a alguien para prevenir una violación?
