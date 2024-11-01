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Detenida una mujer víctima de violencia machista durante su desahucio en Reus (CAT)

Detenida una mujer víctima de violencia machista durante su desahucio en Reus (CAT)

La arrestada estaba alojada en un piso de titularidad municipal. El Ayuntamiento ha ofrecido «alternativas residenciales», pero el Sindicato de Vivienda dice que sólo eran dos noches de hotel

| etiquetas: reus , desahucio , catalunya
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