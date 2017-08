Detectan residuos de cesio radiactivo en la central nuclear de Garoña

La última inspección realizada en la central Nuclear de Garoña ha detectado el rastro de un antiguo vertido de cesio radiactivo ubicado junto al almacén temporal de bidones y residuos de la central, que "no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente". En junio pasado la formación ecologista EQUO presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.