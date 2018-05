Detalles del despido de Peter Ridd de la universidad James Cook [ENG]

Peter Ridd ha sido despedido por contar que el gobierno australiano gasta más de 1 billón de dólares en la Gran Barrera de Coral en recomendaciones a partir de investigaciones que no han sido comprobadas. Arrecifes de coral que supuestamente perdieron todo su coral, están en realidad recubiertos de coral saludable. Los supuestamente cubiertos de sedimentos no lo están. Los dañados por blanqueamiento y ciclones se han recuperado rápidamente porque son fenómenos naturales. La universidad no cuestiona lo que dice sino su derecho a decirlo.