El detalle del contrato que permitiría a Trump beneficiarse del aeropuerto que llevará su nombre

El plan para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como “Donald J. Trump” avanza en Florida con un acuerdo de marca que incluiría posibles beneficios indirectos para el presidente Donald Trump y sus empresas. El cambio de nombre fue ordenado por una ley estatal firmada por el gobernador Ron DeSantis en marzo de 2026, pero su implementación depende de que el condado de Palm Beach concrete un convenio de uso de marca con las compañías que controlan los derechos comerciales del nombre de Trump.